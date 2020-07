AOU SASSARI – «VISITATA DA SPECIALISTI E SOTTOPOSTA A PIù ESAMI»

(AGENPARL) – sab 11 luglio 2020 *«Visitata da specialisti e sottoposta a più esami»*

*Le precisazioni dei direttori di Oculistica e di Maxillo-facciale ad

articolo apparso su testate on line con le dichiarazioni di una paziente.*

*Sassari 11 luglio 2020 – **«È stata v**isitata da medici specialisti – e

non da “tirocinanti” – che le hanno prescritto una terapia e concordato

che, in considerazione della patologia, non fosse necessario alcun ricovero

ospedaliero**»**. Lo dicono i direttori dell’unità operativa di Oculistica,

professor Antonio Pinna, e della Clinica Maxillo-facciale, professor

Giacomo De Riu, che intervengono con delle precisazioni, necessarie, a

seguito di un articolo apparso sulla stampa on line e relativo alle

dichiarazioni di una paziente che, nei giorni scorsi, è stata visitata

nelle due strutture.*

«Certo, dispiace per le condizioni di salute della signora – *riprende

professor Pinna* – ma è necessario ricordare che non esiste un pronto

soccorso oculistico. L’unità operativa di Oculistica esegue consulenze per

il Pronto Soccorso generale e per tutti gli altri reparti che ne fanno

richiesta.

«Pertanto – *aggiunge* – la procedura che prevede il preliminare accesso

attraverso il Pronto Soccorso è corretta, a maggior ragione in tempi come

questo, in cui la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2 è fondamentale».

*Durante il percorso all’interno delle strutture ospedaliere dell’Aou*, la

paziente è stata visitata da uno specialista in Oftalmologia e da uno

specialista in chirurgia Maxillo-facciale, e non da “tirocinanti”.

«L’approccio alla paziente è stato corretto – *conclude il direttore di

Oculistica* – sia per quanto riguarda l’iter diagnostico che il percorso

terapeutico. Il fatto che la paziente, come da lei stesso affermato, sia in

via di miglioramento con la terapia prescritta, conferma la correttezza di

quanto eseguito».

«Non si può dire che la signora non abbia avuto le attenzioni del caso

– *aggiunge

professor De Riu* – se consideriamo che sono stati effettuati esami, una

tc, tre consulenze specialistiche oltre al controllo della terapia. Una

serie di visite che hanno evitato un inutile ricovero chirurgico, perché la

patologia richiede una terapia medica che la paziente dovrà portare avanti

per lungo tempo», *conclude*.

*Per quanto riguarda la consulenza in Otorinolaringoiatria*, la paziente ha

lasciato la struttura prima che tornasse in ambulatorio il personale

sanitario «impegnato in problematiche intercorrenti», come riferito dal

direttore della struttura, professor *Francesco Bussu.*

