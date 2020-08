AOU SASSARI – DAI PUNTI VENDITA CONAD 70MILA EURO PER L’AOU DI SASSARI

(AGENPARL) – gio 13 agosto 2020 *Dai punti vendita Conad 70mila euro per l’Aou di Sassari*

*Proseguono i gesti di generosità e solidarietà per i vari reparti

ospedalieri, con donazioni di fondi, attrezzature e libri per i bambini

ricoverati. *

*Sassari 13 agosto 2020 – **La generosità e la solidarietà non vanno in

vacanza. Sono numerose, infatti, le donazioni di cittadini, imprese,

associazioni che sono state recepite in questi giorni dall’Azienda

ospedaliero universitaria di Sassari. Alcuni hanno donato somme di denaro

derivanti da raccolta fondi, altri apparecchiature utili per l’attività

delle unità operative e altri ancora forniture di libri per i bambini e i

ragazzi che venissero ricoverati in varie strutture.*

Nel periodo del Covid, e non solo, Sassari si è dimostrata quindi

particolarmente generosa. Nell’ambito delle raccolte fondi, trova risalto

quella realizzata dalla *Conad e da alcuni punti vendita della provincia di

Sassari a favore dell’Aou.*

*A Sassari hanno partecipato* i punti vendita gestiti da Filangera srl (via

Gramsci 1), Pes srl (via Budapest), Nordovest Insieme srl (via Amendola e

via Cavour), *ad Alghero* Asalfa srl (via Berlinguer 13) e Medigest srl

(via Mazzini, via Don Minzoni e a Ittiri in via Boccaccio), a Sorso

Amaranto srl (via Marina), *a Castelsardo* Sunflower srl (via Sedini) e *a

Porto Torres* quelli gestiti da Torres Superstore (via delle Vigne) e Diana

e Monaco snc (via Rossini e via Sassari).

Il valore contributivo dei soci Conad del territorio è stato di quasi *50mila

euro*. A questa somma, grazie al progetto *“Unisciti a noi” per l’Azienda

ospedaliero universitaria di Sassari*, si sono aggiunte l*e donazioni

volontarie dei clienti alle casse dei negozi*, per un importo di circa *20mila

euro*.

Di recente quindi è stata accettata la *donazione dell’Alleanza

Aio-Andi *costituita

dalle associazioni Aio e Andi che hanno donato *un ecografo G.E. Vscan

Extend Dual Dicom* per la Pneumologia Clinica quindi *cinque pompe

peristaltiche Braun (Perfusor Space)* per l’Anestesia e Rianimazione 1 di

viale san Pietro.

Per l’emergenza Covid-19 quindi, è stata accettata dall’Aou *la donazione

della Medical Concept Lab di Sassari. *L’azienda ha donato alla

Cardiochirurgia una centrifuga Remi modello R5S completa di rotore, utile

per lo studio clinico “Protocollo di studio osservazionale – Esami sul

sangue dei pazienti perfusi durante gli interventi in circolazione

extracorporea sottoposti a intervento di chirurgia cardiochirurgica”.

A questa si aggiunge la donazione dell’*associazione sportiva culturale

no-profit “Gianni Fresu”*. Il sodalizio di Porto Torres ha donato alla

Pediatria un Monitor Vitaguard 3100, tre confezioni di elettrodi neonatali

Ecg e tre sensori Spo2.

Una serie di libri sono stati donati alla *Neuropsichiatria infantile, alla

Neonatologia e Tin e alla Cardiologia pediatrica*. A realizzare la

donazione è stata la *società Giunti al Punto spa* che con i suoi punti

vendita di via Cavour e del Centro commerciale Auchan ha realizzato il

*progetto

“Aiutaci a crescere, regalaci un libro”*, attraverso il quale ha raccolto

una serie di libri che arricchiranno le biblioteche dei tre reparti.

