AOU SASSARI – AL SANTISSIMA ANNUNZIATA UNA SALA PER LE EMERGENZE PER PAZIENTI “GRIGI”

(AGENPARL) – mer 17 giugno 2020 *Al Santissima Annunziata una sala per le emergenze per pazienti “grigi”*

*Consentirà di trattare i soggetti con patologie tempo dipendenti e che, in

attesa di tampone, vengono considerati sospetti Covid. I locali sono stati

dedicati all’infermiere Fabrizio Beccaris scomparso di recente.*

*Sassari 17 giugno 2020 – Una sala dedicata alle emergenze legate alle

patologie tempo dipendenti, come quelle cardiologiche, craniche,

politraumi, che hanno bisogno di interventi rapidi e dove potranno sostare

i pazienti sospetti Covid o “grigi” in attesa di esito di tampone. Una sala

con due postazioni – all’occorrenza possono diventare anche tre – dotate di

monitor centralizzati. La sala è stata dedicata all’infermiere Fabrizio

Beccaris, scomparso a Sassari di recente.*

La sala è stata inaugurata ieri, al quinto piano del Santissima Annunziata,

nel reparto di Rianimazione alla presenza di una rappresentanza degli

operatori della struttura, del direttore del dipartimento

dell’Emergenza-Urgenza, professor *Pier Paolo Terragni, *del responsabile

Professioni infermieristiche *Piero Bulla, *del cappellano dell’Aou don *Paolo

Mulas. *Alla breve cerimonia erano presenti anche *Alba Bulla *moglie

dell’infermiere scomparso, con i figli Eugenio, Martina e Michela, e *Nicolò

Licheri *direttore del Distretto sanitario di Sassari dove Fabrizio

Beccaris ha lavorato negli ultimi anni della sua carriera*.*

La sala è collegata con un percorso dedicato ai sospetti Covid che,

attraverso un ascensore che comunica con il pronto soccorso, la radiologia

interventistica, l’emodinamica, consente l’accesso di medici e infermieri

in sicurezza. In un’area isolata, inoltre, si trovano anche un locale per

la vestizione e uno per la svestizione degli operatori sanitari. La sala è

attiva già dal primo giugno e in media è stato trattato un paziente al

giorno, al momento tutti negativi al Covid-19.

È stato *Marco Vidili*, dirigente medico del reparto, a ricordare la figura

di Fabrizio Beccaris e a scoprire con la moglie dell’infermiere scomparso a

maggio la targa commemorativa posizionata sulla porta della nuova sala. «È

un motivo d’orgoglio per la nostra famiglia – *ha detto commossa Alba Bulla

–* oltre che per tutti i colleghi che hanno avuto modo di condividere

l’esperienza lavorativa con Fabrizio».

«Dedicare a Fabrizio questa sala – *ha aggiunto il cappellano don Paolo

Mulas che ha benedetto i nuovi locali –* è il riconoscimento di un lavoro

fatto in una famiglia come quella della nostra azienda ospedaliera, che non

è semplicemente un posto di lavoro ma un luogo dove medici e infermieri

diventano compagni di viaggio per tante famiglie».

*Fabrizio Beccaris*, ex coordinatore dell’Anestesia e della Rianimazione

del Santissima Annunziata, è deceduto nelle scorse settimane. In forza alla

struttura dal 2000 e nel 2003 divenne coordinatore dell’unità operativa di

Anestesia multidisciplinare, incarico che mantenne fino al 2007, anno in

cui gli venne assegnata la posizione organizzativa di Area Critica del

servizio infermieristico dell’Asl di Sassari. Da giugno 2010 a maggio 2013

ricevette l’incarico di coordinatore dell’unità operativa di Rianimazione

del Santissima Annunziata. Dal 2013 al 2014 ricoprì l’incarico di posizione

organizzativa Cdi-Pua nel distretto di Sassari e dal 2014, fino alla sua

scomparsa, ricoprì l’incarico di posizione organizzativa dell’Area

distrettuale di Sassari.

«Con questa sala della Terapia intensiva – *ha detto a margine della

cerimonia Pier Paolo Terragni –* è stata individuata un’area critica per la

gestione dei pazienti “grigi” al Santissima Annunziata. Una situazione che

consentirà di gestire gli eventuali casi sospetti, con patologie tempo

dipendenti, in sicurezza».

«Fabrizio si è sempre distinto per la sua abnegazione lavorativa – *ha

aggiunto Alessandro Nasone, coordinatore della Terapia intensiva del

Santissima Annunziata –* ha sempre dato il massimo e fatto il massimo per

far crescere le unità operative che ha coordinato. Considerata la sua

preparazione professionale, da tutti gli infermieri che hanno avuto il

piacere di lavorare con lui, è sempre stato considerato un maestro e una

guida. La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto negli

infermieri che l’hanno conosciuto».

