(AGENPARL) – Roma, 10 marzo 2022 – L’ambasciatore russo ha anche invitato Washington a ridurre il lavoro illegale nel campo della biologia militare, anche nello spazio post-sovietico.

Le autorità degli Stati Uniti, con le loro dichiarazioni, mostrano di essere molto preoccupate per la divulgazione della verità sul loro programma biologico militare vicino ai confini della Russia. Lo ha affermato mercoledì l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, rispondendo alle domande dei media.

“Dichiarazioni così nervose da parte delle autorità americane testimoniano la seria preoccupazione della Casa Bianca per la divulgazione della verità sui lavori in corso sul programma biologico militare vicino ai confini della Federazione Russa con finanziamenti statunitensi”, lo ha citato il servizio stampa dell’ambasciata come si dice su Facebook. Il capo della missione diplomatica russa ha invitato le autorità americane “a ridurre immediatamente il lavoro illegale nel campo della biologia militare, anche nello spazio post-sovietico”.

“Inoltre, è tempo che Washington acceleri le scadenze per la distruzione delle scorte nazionali di armi chimiche”, ha aggiunto Antonov e ha ricordato che “gli Stati Uniti sono ancora l’unico paese parte della Convenzione sulle armi chimiche che non ha ancora rispettato la sua obblighi”.

Mercoledì scorso in un briefing, il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che gli Stati Uniti non erano impegnati nella creazione di armi biologiche nei laboratori in Ucraina e che le accuse sullo sviluppo di armi biologiche nei laboratori in Ucraina erano presumibilmente “la classica propaganda russa” e hanno esortato per non crederci.

Il vicesegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland martedì, parlando in un’audizione alla commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti, ha osservato che ci sono “strutture di ricerca biologica” in Ucraina e Washington sta cercando di impedire che cadano sotto il controllo della Russia forze. Nuland ha rilasciato questa dichiarazione, rispondendo alla domanda se ci siano armi biologiche o chimiche in Ucraina.

In precedenza, Igor Kirillov, capo delle Forze di difesa dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate russe, ha affermato che in Ucraina è stata costituita una rete di oltre 30 laboratori biologici, il cui cliente è l’Agenzia per la riduzione delle minacce del dipartimento degli Stati Uniti di Difesa. Secondo lui, il 24 febbraio, tutti hanno ricevuto l’incarico dal Ministero della Salute dell’Ucraina di distruggere completamente i bioagenti nei laboratori. Kirillov ha osservato che la procedura per l’eliminazione delle raccolte mira alla loro irrimediabile distruzione, poiché, a quanto pare, tutto ciò che è necessario per continuare l’attuazione del programma biologico militare è già stato rimosso dal territorio dell’Ucraina.