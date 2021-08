(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

ANTIMAFIA: CONSULTABILE LA RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE IN EPOCA COVID

“E’ stata resa pubblica ufficialmente la Relazione sull’attività delle mafie durante l’emergenza da covid 19, da me redatta. La Relazione, frutto di un anno di lavoro del Comitato che presiedo, rappresenta un lavoro di analisi dei fenomeni e dei trend di aggressione mafiosa delle economie e delle comunità sociali e contiene alcune proposte di intervento condivise da tutti i partiti. Il lavoro, votato all’unanimità lo scorso giugno dalla Commissione Antimafia, è ora disponibile per la consultazione on line sui siti di Camera e Senato”.

Lo comunica in una nota il deputato del Partito Democratico Paolo Lattanzio, membro della Commissione Antimafia e presidente del Comitato Infiltrazioni mafiose durante l’emergenza sanitaria covid 19.

