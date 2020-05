ANS RETOMA AVALIAçãO DE PROPOSTAS PARA ATUALIZAçãO DO ROL DE PROCEDIMENTOS

(AGENPARL) – GLóRIA RIO DE JANEIRO (BRASILE), mer 06 maggio 2020

Detalhes Categoria: Participação da Sociedade Publicado em: 05/05/2020

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por intermédio da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO), está dando continuidade às reuniões de análise das propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (ciclo 2019-2020). Este é o primeiro ciclo de reuniões com a nova metodologia de atualização do Rol, cujas regras estão estabelecidas na Resolução Normativa Nº 439/2018. As reuniões estão agendadas para ocorrer no período da manhã, de 04 a 14 de maio (confira a agenda completa ao final do texto).

Nos encontros estão sendo avaliadas as sugestões de tecnologias em saúde submetidas no processo de atualização do Rol e consideradas elegíveis. Participaram das atividades os membros da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), os autores das propostas elegíveis e representantes de entidades representativas do setor.

Em função da pandemia de Coronavírus, nessa nova rodada as reuniões serão realizadas virtualmente. Os encontros estão sendo gravados e serão disponibilizados no canal da ANS no Youtube oportunamente. Nessa nova rodada, que será a 19ª, serão avaliadas 16 sugestões de procedimentos que levaram em conta a viabilidade econômica, vantagens e fragilidades, além das formas de execução dos projetos.

Confira abaixo a agenda completa das reuniões e a as tecnologias em saúde que serão analisadas na 19ª rodada de reuniões do Rol:

Clique aqui e saiba mais sobre o processo de atualização do Rol de Procedimentos.

Fonte/Source: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/5507-ans-retoma-avaliacao-de-propostas-para-atualizacao-do-rol-de-procedimentos