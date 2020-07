ANS PROMOVERá ENCONTROS VIRTUAIS PARA DEBATER ATENçãO PRIMáRIA à SAúDE

(AGENPARL) – GLóRIA RIO DE JANEIRO (BRASILE), mar 21 luglio 2020

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e seus parceiros no Projeto Cuidado Integral à Saúde – o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), o Institute for Healthcare Improvement (IHI) e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) – realizarão nos próximos dias 27/07 e 29/07 encontros virtuais que terão como temática a Atenção Primária à Saúde (APS) no setor de saúde suplementar do Brasil. No primeiro dia, o Projeto Cuidado Integral à Saúde – Projetos-piloto em APS será relançado depois de ter sido suspenso em março em decorrência da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Os encontros poderão ser acompanhados por meio da plataforma Teams e as inscrições podem ser feitas através dos links:

Encontro do dia 27/07

Encontro do dia 29/07



Para o primeiro dia (27/07), às 11h, além do relançamento do Projeto Cuidado Integral à Saúde – Projetos-piloto em APS, está programada uma palestra com o Dr. Jeremy Stricsek, da Cambridge Health Alliance (CHA), dos Estados Unidos, cujo tema será “APS em tempos de COVID: como redesenhar o fluxo de pacientes?”. A abertura será feita pelo diretor de Desenvolvimento Setorial (DIDES) da ANS, Rodrigo Aguiar.



No segundo dia (29/07), às 15h, o encontro virtual será aberto pelo diretor-adjunto da DIDES, Daniel Pereira, e trará experiências de operadoras de planos de saúde e prestadores no atendimento primário à saúde. Algumas questões serão abordadas, como os caminhos para a sustentabilidade do setor; a integração dos serviços (incluindo a telessaúde) em torno das necessidades dos beneficiários; as dificuldades encontradas pelas operadoras, prestadores, empresas contratantes e beneficiários; e o monitoramento dos resultados.

Confira a programação completa.

Projetos-piloto em APS

Os projetos-piloto em APS serão organizados com operadoras voluntárias, que podem ainda não estar estruturadas para a certificação de Boas Práticas em Atenção Primária à Saúde, mas que desejam trabalhar o modelo em questão. Dessa forma, representam uma etapa preparatória.



O Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde – PCBP foi instituído pela ANS por meio da Resolução Normativa nº 440/2018, tendo como primeiro módulo o Programa de Certificação em APS, que possui como base, os principais pilares de estruturação dos cuidados primários à saúde: a APS como porta de entrada do sistema – primeiro contato e acolhimento; longitudinalidade, alta coordenação e integralidade do cuidado; heterogeneidade das demandas; centralidade no paciente e sua família; e orientação ao paciente e à comunidade.



