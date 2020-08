ANS PROMOVE SIMPóSIO PARA DISCUTIR A IMPORTâNCIA DO CUIDADO EM SAúDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA

(AGENPARL) – GLóRIA RIO DE JANEIRO (BRASILE), gio 27 agosto 2020

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) promoverá no dia 03/09 o I Simpósio Virtual ANS – A importância do cuidado em saúde mental durante a pandemia por Covid-19, através da Plataforma Teams, das 9h às 17h. O objetivo do evento é debater com o setor sobre o impacto da pandemia na saúde mental da população e a importância do desenvolvimento de ações e estratégias de organização do cuidado em saúde mental na saúde suplementar. O Simpósio será organizado em painéis e contará com a troca de experiências de operadoras na coordenação do cuidado em saúde mental e de contratantes empresariais sobre a integração dessa linha de cuidado na gestão de saúde corporativa.

A programação do Simpósio pode ser conferida abaixo e as inscrições podem ser realizadas aqui. O link para participação na sala virtual será enviado posteriormente para o e-mail cadastrado durante a inscrição.



Programação:

I Simpósio Virtual ANS – A importância do cuidado em saúde mental durante a pandemia por Covid-19

Manhã:

9h – Abertura – Rogério Scarabel – Diretor Presidente da ANS

9h30 às 11h30 – Painel 1: O impacto da pandemia na organização do cuidado em Saúde Mental – Moderador: João Barroca (ANS)

• Palestra “A epidemia em saúde mental na pandemia de Covid19” – Prof. Sandra Fortes IMS/UERJ;

• Palestra “A importância do cuidado em saúde mental para a promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças” – Renata Lopes – GMOA/GGRAS/DIPRO

• Palestra “A APS e a Saúde Mental” – Ana Paula Cavalcanti – GEEIQ/DIDES

11h30 às 12h – Debate

Tarde:

13h30 às 15h – Painel 2: “Experiências dos Contratantes Empresariais de integração da saúde ocupacional com a assistência à saúde, com foco na saúde mental durante a pandemia” Moderador: Teófilo Rodrigues (ANS)

· NATURA – Marta Moreno – Gerente de Benefícios da Natura

· Procter & Gamble – Fernando Mariya – Gerente Médico da P&G

15h às 16h30 – Painel 3: “Experiências das Operadoras na coordenação do cuidado em saúde mental durante a pandemia por Covid19” – Moderadora: Flavia Tanaka (ANS)

· Sul América – Katia Weber – Gerente de Saúde Populacional

· Unimed Catanduva – Virgínia Guardia – Coordenadora de Medicina preventiva

· Unimed Presidente Prudente – Ivette Noriko Fujisaki – Gerente de Recursos Próprios

· CAMED – Jamille Oliveira – Gerente de Atendimento e Assistência à Saúde

16h30 às 17h – Debate



Sobre os palestrantes:

Sandra Fortes é Coordenadora do Laboratório Interdisciplinar em Atenção Primária à Saúde, Professora Adjunta da Psicologia Média e Coordenadora do Núcleo de Saúde Mental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Renata Lopes tem graduação em Psicologia pela PUC-Rio, especialização em Psicologia clínico-institucional pelo HUPE/UERJ e é Coordenadora de Informações Assistenciais da ANS; Ana Paula Cavalcante é graduada em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Mestre em Saúde Coletiva pela UERJ e é Gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial da ANS; Marta Moreno é especialista em Qualidade de Vida no Trabalho e Gerente de Benefícios da Natura; Fernando Mariya é Médico graduado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), pós-graduado em Medicina do Trabalho pela USP, especialista pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho – ANAMT, Gerente Médico da Procter & Gamble e Coordenador do módulo de Epidemiologia do Curso de Especialização em Medicina do Trabalho da USP; Katia Weber é Gerente de Saúde Populacional da Sul América; Virginia Guardia é enfermeira e Coordenadora de Medicina Preventiva da Unimed Catanduva; Ivete Noriko Fujisaki é enfermeira, especialista em Saúde Pública pela PUC/PR e MBA em Gestão em Serviços de Saúde e Gerente de Recursos Próprios na Unimed Presidente Prudente e Jamille Oliveira é Gerente de Atendimento e Assistência à Saúde da CAMED.

