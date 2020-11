ANS ATUALIZA PAINEL COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SETOR DE PLANOS DE SAúDE

(AGENPARL) – GLóRIA RIO DE JANEIRO (BRASILE), gio 12 novembre 2020

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou o D-TISS, painel que permite consultar a quantidade e o valor médio de procedimentos realizados pelos beneficiários de planos de saúde informados pelas operadoras através do Padrão de Troca de Informações da Saúde Suplementar (TISS). As informações compreendem o período de 2015 a 2019 e foram disponibilizadas nesta quinta-feira (12/11) no portal da ANS. Com o painel, é possível explorar e visualizar as informações assistenciais e financeiras consolidadas nos atendimentos da saúde suplementar.

A ferramenta permite consultar, de forma individualizada, a quantidade de procedimentos realizados em ambiente ambulatorial e hospitalar, os valores médios de honorários praticados nos estabelecimentos que prestam serviço às operadoras de planos de saúde e o número de prestadores que informaram os respectivos dados. A pesquisa pode ser filtrada por Unidade Federativa (UF), faixa etária, sexo e porte da operadora. Também é possível pesquisar o procedimento de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID) correspondente.

Atualmente, mais de 3.000 procedimentos realizados na saúde suplementar estão disponíveis para consulta no D‐TISS.

“O painel permite a visualização dos dados do TISS de forma ágil e intuitiva, com gráficos e mapas que contribuem para a análise das informações. Também é possível aplicar filtros que possibilitam detalhar as pesquisas de acordo com as necessidades do usuário. Isso facilita o acesso às informações do TISS, seja para pesquisadores, entes do setor, bem como para a sociedade de maneira geral, constituindo-se em ferramenta importante para ampliar a transparência e reduzir a assimetria de informação na saúde suplementar”, destaca o diretor de Desenvolvimento Setorial substituto, César Serra.

O D-TISS foi estruturado a partir de uma base de atendimentos realizados na saúde suplementar aplicando-se uma metodologia específica. Foram excluídos, por exemplo, procedimentos com valores atípicos, com dados inconsistentes e referentes a operadoras que enviaram para a ANS volume insuficiente de informações.

Sobre o Padrão TISS

A Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS) foi estabelecida como um padrão obrigatório para as trocas eletrônicas de dados assistenciais dos beneficiários de planos de saúde entre os agentes da saúde suplementar. O objetivo é padronizar as ações administrativas, subsidiar as ações de avaliação e acompanhamento econômico, financeiro e assistencial das operadoras e compor o Registro Eletrônico de Saúde.

A disponibilidade dos dados permite a interoperabilidade entre os sistemas de informação em saúde preconizados pela ANS e pelo Ministério da Saúde, e ainda a redução da assimetria de informações para o beneficiário de plano de saúde.

