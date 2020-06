(AGENPARL) – ven 29 maggio 2020 sito web: www.deputatipd.it

Anpal: Gribaudo-Nannicini (Pd), “Parisi deve andarsene, incompatibile con Presidenza”

“Il professor Mimmo Parisi lavora come dipendente presso la Mississippi State University: le rivelazioni sulla stampa di oggi confermano quello che sosteniamo da tempo, e cioè che Parisi è incompatibile per legge con la carica di Presidente di Anpal. Da un accesso agli atti effettuato dal quotidiano ‘Il Foglio’, si apprende che il ministero del Lavoro ne è al corrente. Cosa sta aspettando il governo per rimuovere questo presidente, in situazione di manifesta incompatibilità, da un ente fondamentale per l’occupazione nel nostro Paese?”.

Lo dichiarano in una nota la deputata Chiara Gribaudo e il senatore Tommaso Nannicini, del Partito Democratico.

“Con il terzo rinvio dell’approvazione del Piano Industriale e l’ennesima scusa per non stabilizzare i precari come è stato indicato esplicitamente dal Parlamento – aggiungono – Parisi dovrebbe essere sostituito anche solo per ragioni di incapacità. Ma la lettera della sua Università al ministero scopre le carte sul mistero dei suoi voli intercontinentali in business class pagati dai contribuenti italiani: Parisi lavora per il suo ateneo come dipendente, quando dovrebbe occuparsi full-time di politiche attive del lavoro in Italia. Il re è nudo. Il governo non può che prenderne atto e sostituirlo”.

Roma, 29 maggio 2020

