(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 ANNO SCOLASTICO. RITORNO IN CLASSE CON “SEMI’INSEGNI” IL PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA ALIMENTARE E AMBIENTALE DI COLDIRETTI VENETO

LEZIONI IN CLASSE CON I PRODUTTORI, VISITE ALLE FATTORIE DIDATTICHE PER PROMUOVERE UNO STILE DI VITA DI QUALITA’

12 settembre 2021 – Porta il titolo di “SEMI’INSEGNI..” il progetto di educazione civica, ambientale ed alimentare promosso da Coldiretti Veneto in tutte le scuole del territorio regionale. L’iniziativa, rivolta a tutte le scuole dell’obbligo, fa riferimento al Protocollo d’Intesa del Luglio del 2019 – “Per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale” firmato dal il M.I.U.R e la Confederazione Nazionale Coldiretti. Ogni anno aderiscono circa 10 mila alunni che assistono all’insegnamento teorico pratico integrato in modo tale da trasmettere agli studenti conoscenza ed esperienza attraverso la realtà che li circonda.

Le imprenditrici agricole – spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa Coldiretti – tengono in debita considerazione la delicata situazione legata all’emergenza sanitaria che ha coinvolto i bambini, gli insegnanti, il personale scolastico e i genitori, nel rispetto delle norme di sicurezza, con ordinanze limitanti la libertà e lezioni a distanza. I vincoli non hanno bloccato l’entusiasmo da parte degli operatori agricoli che si sono attrezzati con metodi alternativi per sviluppare la curiosità, per interpretare le esigenze e declinare i contenuti, seppur complessi nel significato, in maniera chiara e coinvolgente.

Una squadra di giovani produttori e anche i senior sono pronti ad offrire lezioni in aula e visite nelle fattorie didattiche in completa sicurezza per apprendere le materie in modo diverso ma soprattutto per poter stringere con le nuove generazioni un rapporto diretto. Gli argomenti trattati dalla task force di Coldiretti Veneto coincidono con il programma formativo intrapreso da ogni singola scuola e possono diventare un supporto formativo valido alla crescita culturale dei giovani. Nel pacchetto delle attività anche i corsi per gli insegnanti su piattaforma web.

