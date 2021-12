(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 [Accedi alla pagina](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

Servizio stampa

Parlamento europeo

Disponibile in

Comunicato stampa

14-12-2021

TornataCULT

• Inclusione dei giovani nel processo decisionale europeo e nazionale

• I giovani co-creeranno la programmazione annuale

• PE ha garantito un finanziamento aggiuntivo per Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà

Martedì, il Parlamento ha confermato la decisione di organizzare in tutti i Paesi UE attività e iniziative incentrate sui giovani e per i giovani durante il 2022.

L’Anno europeo della gioventù 2022 sarà incentrato sul ripristino di prospettive positive per i giovani europei che hanno subito conseguenze negative dall’impatto della pandemia di COVID-19. Designare il 2022 come un anno per i giovani significa intraprendere maggiori sforzi per includere le priorità dei giovani nei settori politici pertinenti dell’UE e a tutti i livelli del processo decisionale dell’Unione.

I deputati hanno sostenuto questa decisione con 604 voti favorevoli, 25 contrari e 68 astensioni.

L’Anno europeo della gioventù punterà a coinvolgere i giovani nei processi di consultazione chiave come la [Conferenza sul futuro dell’Europa](https://futureu.europa.eu/?locale=it), e in altre politiche a livello europeo, nazionale e locale. Grazie alla sollecitazione dei deputati, un’attenzione speciale sarà rivolta ai giovani provenienti da contesti svantaggiati e alla gestione dei problemi di salute mentale.

L’Anno europeo della gioventù includerà conferenze e iniziative per promuovere la partecipazione dei giovani al processo decisionale, oltre a campagne di sensibilizzazione per un’Unione più inclusiva, verde e digitale e a studi e ricerche sulla situazione dei giovani nell’UE.

Aumento degli stanziamenti

Ulteriori finanziamenti per l’attuazione delle attività saranno mobilitati nel 2022 dai programmi e strumenti pertinenti dell’Unione. Infine, i deputati hanno aggiunto l’opzione di mobilitare i fondi UE anche dopo il 2022, al fine di creare un lascito di lunga durata per l’anno europeo.

Citazione

Prima del voto, la relatrice [Sabine Verheyen (PPE, DE)](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96756/SABINE_VERHEYEN/home) ha dichiarato: “La pandemia di COVID-19 continua a colpire in modo sproporzionato i giovani, che si trovano ad affrontare le sfide relative al proseguimento della loro istruzione, all’accesso al mercato del lavoro (…), al fare nuove conoscenze e a scoprire altri paesi. I giovani hanno accettato e sostenuto le restrizioni in corso per solidarietà. Ora è arrivato il momento di metterli in primo piano.”

“Il prossimo anno getterà le basi per fornire ai giovani una piattaforma più forte per far sentire la loro voce (…) Abbiamo bisogno dell’impegno e della partecipazione di tutti i giovani per creare un futuro migliore, più verde, più digitale e inclusivo in Europa”, ha aggiunto.

Prossime tappe

Le attività dell’Anno europeo della gioventù saranno organizzate da coordinatori nazionali in ogni Paese UE, insieme alla Commissione europea e alle organizzazioni della società civile, e saranno supervisionate dal Parlamento europeo. I deputati hanno negoziato con successo l’obbligo di coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili, a livello nazionale e comunitario, nella fase di pianificazione delle attività.

In Italia, le attività saranno pianificate e coordinate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contesto

L’intenzione di dedicare il 2022 ai giovani è stata annunciata dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo [Stato dell’Unione](https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk) del 2021 al Parlamento europeo.

Per ulteriori informazioni

[Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 14/12/2021)](https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html)

[Centro multimediale del PE](https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-year-of-youth-2022_21101_pk)

[Comunicato stampa – La Commissione accoglie con favore l’accordo politico sull’Anno europeo dei giovani (07/12/2021)](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6648)

Federico DE GIROLAMO

Addetto stampa PE

🔊 Listen to this