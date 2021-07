(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO – CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA’ DI PALERMO ALLA POLIZIA DI STATO

IL Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in occasione del 29° Anniversario dell’attentato di via D’Amelio, ha consegnato la Cittadinanza Onoraria della Città di Palermo alla Polizia di Stato nelle mani del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini nel corso della cerimonia che si è svolta, alle ore 18:00, nell’aula dedicata a Domenico Corona, all’interno della Caserma Lungaro, a poche decine di metri da quell’Ufficio di polizia dal quale Agostino, Walter, Vincenzo, Claudio ed Emanuela, uscirono per l’ultima volta il 19 luglio del 1992.

Per sottolineare il significato del conferimento, che si lega non ad un momento contingente ma ad una lunga storia di onore, abnegazione e sacrificio, il Questore di Palermo Leopoldo Laricchia, ha voluto invitare alla cerimonia tutti i suoi predecessori, i Questori dei decenni precedenti, per rendere concretamente visibile quel filo ideale di continuità tra tutti i poliziotti che nel tempo si sono avvicendati per garantire la sicurezza nella città di Palermo.

Il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, nel ricevere l’onorificenza ha dichiarato : “Ricevere la cittadinanza onoraria della nobile città di Palermo in una giornata così significativa amplifica il profondo senso di riconoscimento verso i nostri “eroi” che il 23 maggio e il 19 luglio di 29 anni fa hanno sacrificato la loro vita al fine di garantire a tutta la nostra comunità il bene primario della sicurezza. Oggi il conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo alle donne e agli uomini della Polizia di Stato conferma l’indissolubile legame con i cittadini e il sempre più stretto rapporto con il territorio. La memoria è sempre viva e continua a orientare i nostri comportamenti per i principi di legalità’. Stiamo vivendo una fase molto impegnativa in cui l’emergenza pandemica continua a incidere sulla nostra vita. Non ci siamo risparmiati, operando con dedizione e sacrificio. Ringrazio il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ricevere questa cittadinanza mi riempie di orgoglio”.

Palermo 19 luglio 2021

