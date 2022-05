(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Domani, lunedì 23 maggio, a trent’anni dalla strage di Capaci in cui venne ucciso il magistrato Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo SIBILIA sarà in visita istituzionale a Matera per l’inaugurazione della “Casa della Legalità”. Il taglio del nastro è previsto per le ore 10,30. Alle ore 11 è prevista una conferenza stampa presso l’immobile, già bene confiscato alla mafia, sito al Rione Sassi.

