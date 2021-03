(AGENPARL) – mer 03 marzo 2021 ANIMALI IN COSTITUZIONE, FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DIRITTI ANIMALI E AMBIENTE (80 SIGLE) SCRIVE AI SENATORI“Tutelare gli animali e riconoscerne la dignità di esseri senzienti nella carta costituzionale è la premessa di principio per una “transizione ecologica” davvero completa”. Così i presidenti delle 80 organizzazioni che formano la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente in una lettera aperta ai senatori del “comitato ristretto” incaricato di redigere il testo-base di riforma per inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente. “Siamo fermamente convinti – affermano i firmatari – che non si possa perdere l’occasione di dare rango costituzionale alla tutela degli animali e che tale principio debba essere espresso fin dall’inizio nel testo-base”.

“Le associazioni che rappresentiamo – scrivono i presidenti – hanno seguito fin dall’inizio, con la massima attenzione e il massimo interesse, l’iter dei disegni di legge costituzionali per includere l’ambiente tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale e da subito abbiamo insistito perché tale tutela fosse esplicitamente estesa agli animali. Nuovo impulso alla riforma – aggiungono – è venuto dalle dichiarazioni programmatiche del presidente Draghi, che si è impegnato a favorire l’inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente e del concetto di sviluppo sostenibile”.

“Proprio perché si tratta di un’opportunità storica – dice il passaggio saliente della lettera – riteniamo che già nel testo-base, al quale state lavorando, l’innovazione debba assumere la forma più avanzata e quindi includere esplicitamente, “nell’interesse delle future generazioni”, anche la tutela degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali in quanto “esseri senzienti”, secondo la nota dizione dell’art.13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e sul modello di altre Costituzioni del continente”.

Della Federazione fanno parte i cinque soci fondatori (Ente Nazionale Protezione Animale – ENPA, Lega Antivivisezione – LAV, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente – LEIDAA, Lega nazionale per la difesa del Cane – LNDC., Organizzazione Internazionale Protezione Animali – OIPA) e le associazioni federate: A…mici felici e altri amici, AAE Conigli, Aiutiamo Fido, Amici Animali Onlus, Amico Gatto onlus, Amoglianimali Onlus, Anima Equina Onlus, Animal Aid, Animal Equality, Animalisti Italiani Onlus, Anima Meticcia Onlus, Anita, ANPA, ARCA – Colonia felina della Piramide Onlus, Arca Amica Onlus, Arca della Valle, Asav, Associazione Difesa Animali Arco (Ada), Balzoo, Bauckingham Palace – tutti fuori dalle gabbie Onlus, Big Brother, Camminiamo Insieme Onlus, Cani e Mici per Amici Onlus, City Angels, Collettivo Animalista, Como Scodinzola, Compassion in World Farming (Ciwf), Con Fido nel Cuore Onlus, Cuori e Zampe Onlus, Diamoci la Zampa Onlus, Dna animale, Earth, Eolo a 4 zampe Onlus, Filippo…semplicemente amore, Frida’s Friends onlus, Gabbie vuote, Gaia Italia, Gattini Cerca Casa – gli amici di Luigi, Gli amici del Pratone di Lissone, IAPL Italia, I Cani di Anna, I Favolosi Cani 80, Impronte Amiche Onlus, Italian Horse Protection, Le Orme Onlus, L’unione fa la Forza, Mondo Gatto Gruppo Volontari Onlus, NoiAnimali Onlus, Oasi degli Animali, OITA – Save the Pets, Ombre a quattro zampe, Pacav – Progetto aiuta un cane a vivere, Podenco’s Angels Rescue, Progetto Islander, Progetto No Macello, Pro Parco onlus, Randagi per Caso Onlus, Rifugio del Micio, Samu Italia Onlus, SOS Gaia, SOS Levrieri, Tartamondo Onlus, Una Luce Fuori dal Lager, Universo di Maio Onlus, Voce Animale, Zampe d’oro Onlus, Zampette Felici Onlus. Aderiscono con un patto di scopo: Lega Abolizione Caccia, LAC, Lega Italiana Protezione Uccelli, LIPU, Federazione Nazionale Pro Natura, Marevivo, Wwf.CANCELLA ISCRIZIONE | UNSUBSCRIBE Email inviata con MailUpCon MailUp la disiscrizione e’ sicura

🔊 Listen to this