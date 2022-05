(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 La nuova avventura del Wizarding World™ creato da J.K. Rowling.

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE

disponibile da oggi, martedì 31 maggio

su tutte le principali piattaforme

IN HOME PREMIERE DIGITALE

PER WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT

I primi 10 minuti del film in anteprima

già disponibili sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros.

A questo link i primi 10 minuti in anteprima dal film: https://youtu.be/-cVsNHzPycg

A questo link le foto dal film: https://we.tl/t-cjI7I5OL5p

Diretto da David Yates con protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE

disponibile da oggi, martedì 31 maggio, per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity

Animali fantastici – I segreti di Silente, la nuova avventura del Wizarding World™ creato da J.K. Rowling, arriva oggi, martedì 31 maggio, in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment.

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Il film presenta un cast che include il premio Oscar® Eddie Redmayne (“La teoria del tutto”), il due volte candidato all’Oscar® Jude Law (“Ritorno a Cold Mountain”, “Il talento di Mr. Ripley”), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner, e Mads Mikkelsen.

David Yates ha diretto Animali fantastici – I segreti di Silente, da una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di J.K. Rowling. I produttori del film sono David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis, mentre Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp sono i produttori esecutivi.

Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia George Richmond (“Rocketman”, “Kingsman: Il cerchio d’oro”), lo scenografo vincitore di tre Oscar® Stuart Craig (“Il paziente inglese”, “Le relazioni pericolose”, “Gandhi”, i film di “Harry Potter” e “Animali fantastici”) e lo scenografo Neil Lamont (“Solo: A Star Wars Story”, “Rogue One: A Star Wars Story”), il montatore che da tempo collabora con Yates, Mark Day (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, gli ultimi quattro film di “Harry Potter”), il supervisore agli effetti visivi candidato all’Oscar® Christian Mänz (“Harry Potter e i Doni della Morte – parte 1”, i film “Animali Fantastici”) e la costumista vincitrice di quattro Oscar® Colleen Atwood (“Chicago”, “Memorie di una geisha”, “Alice in Wonderland”, “Animali fantastici e dove trovarli”). La musica è del nove volte candidato all’Oscar® James Newton Howard (“Notizie dal mondo”, “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Defiance – I giorni del coraggio”, “Michael Clayton”, i film di “Hunger Games”).

La Warner Bros. Pictures presenta una produzione Heyday Films, un film di David Yates, Animali fantastici – I segreti di Silente. Il film è stato distribuito in tutto il mondo anche in IMAX dalla Warner Bros. Pictures.

