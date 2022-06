Animali e luoghi fantastici nei musei della Direzione Regionale Emilia-Romagna

(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 [abbazia pomposa mostro sette teste]

Non è raro trovare rappresentati in opere d’arte, tra dipinti, disegni e sculture, animali e creature fantastiche che sembrano usciti da qualche attuale saga cinematografica di genere fantasy ma che in realtà sono frutto dell’abilità pittorica o scultorea di artisti del passato, che risalgono addirittura a secoli fa. A partire dall’antichità fino al Rinascimento, passando per il Medioevo, tanti artisti hanno infatti popolato le proprie opere di animali che provengono dal mondo mitologico, letterario e dagli antichi bestiari.

Il progetto Animali e luoghi fantastici nei musei italiani, realizzato da Finestre sull’Arte in collaborazione con il Ministero della Cultura, si propone di far scoprire con venti articoli, uno per ogni regione, gli animali e i luoghi fantastici nelle collezioni d’arte dello Stato. L’articolo pubblicato nel mese di giugno, tappa numero otto di questo viaggio, è dedicato ai musei, e agli animali fantastici in essi custoditi, emiliano-romagnoli.

Molte sono le creature fantastiche che si trovano celate nei musei afferenti la Direzione Regionale Emilia-Romagna, quattro di questi sono stati scelti per l’articolo: il mostro dalle sette teste dell’Abbazia di Pomposa nel comune di Codigoro, l’unicorno nelle decorazioni di Casa Romei a Ferrara, il leone con la testa di elefante di Casa Minerbi sempre a Ferrara e le bellissime sfingi del Castello di Torrechiara a Langhirano in provincia di Parma.

