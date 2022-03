(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Animali, Diaco (M5S): “Vigileremo per assicurarci che cinghiale Poldo di Vigna Clara non sia stato ucciso”

“Qualcuno ha tentato di uccidere Poldo, narcotizzandolo. E’ notizia di questo weekend appena trascorso l’avvistamento di un cinghiale di grossa stazza nella piccola area pubblica verde e incolta di via del Podismo, a Vigna Clara. Non un’area lontana da abitazioni, ma circondata da insediamenti e confinante col liceo Farnesina nonché distante appena trenta metri da un’arteria ad alto scorrimento come via Cassia. Insomma, un luogo nel quale non ti aspetteresti mai di trovare un ungulato. Eppure il nostro Poldo, così lo hanno chiamato gli abitanti di zona che in questi giorni hanno imparato a conoscerlo e amarlo, era lì, probabilmente arrivato dalla Riserva dell’Insugherata: poi a un certo punto si è sdraiato a terra e si è addormentato. Solo che dopo alcune ore non si muoveva più: probabilmente era stata attivata la procedura che prevedeva di inibirlo col narcotico, noi verificheremo che non sia stato portato da qualche parte e ucciso. Nessuno osi fare qualcosa del genere ai nostri fratelli animali”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S).