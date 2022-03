(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Animali, Diaco (M5S): “Regione e Comune intervengano su ennesima volpe deceduta”

Roma, 28 marzo 2022 – “Ancora una volpe rinvenuta morta, questa volta a Villa Pamphilj, e deceduta in circostanze misteriose.

I decessi di questi poveri animali iniziano a diventare decisamente troppi e Regione e Comune dovrebbero iniziare ad assumersi le responsabilità della propria inerzia e a interrogarsi sulle opportune misure da intraprendere per evitare che questa strage continui.

Una carneficina che va fermata a tutti i costi e che non può essere tollerata oltre”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino del M5S Daniele Diaco.