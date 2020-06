ANIMALI. A PARTANNA IL COMUNE NON STERILIZZA DA UN ANNO. AZIONE DIMOSTRATIVA DEI VOLONTARI OIPA (+ FOTO)

(AGENPARL) – ven 26 giugno 2020 *

Notastampa

26 giugno 2020

*A PARTANNA IL COMUNE NON STERILIZZA DA UN ANNO. AZIONE DIMOSTRATIVA DEI

VOLONTARI OIPA

*

**//

/Gli attivisti donano kit per la sterilizzazione degli animali ospiti

del canile comunale/

//

*Azione dimostrativa*dei volontari dell’*Oipa Italia* per protestare

contro le mancate sterilizzazioni degli animali randagi. Un gruppo di

attivisti ha *donato al Comune di Partanna (Trapani) tre kit di attrezzi

chirurgici per le sterilizzazioni*, di cui due per la sterilizzazione

dei cani e uno per la sterilizzazione dei gatti, acquistati grazie a una

colletta.

«È da quasi un anno che le sterilizzazioni sono bloccate.

Precedentemente era il veterinario dell’*Asp* a portare gli attrezzi che

servivano, visto che mancavano, ma dopo diversi solleciti

all’Amministrazione comunale che gestisce il canile non è più venuto a

sterilizzare poiché non si è mai provveduto a ricreare le condizioni

necessarie per fare gli interventi», spiega *Andrea Marco La Commare*

delegato dell’*Oipa di Partanna*. «In casi urgenti, e per consentire le

adozioni che come volontari ci impegniamo promuovere, *abbiamo portato

noi i randagi nei canili dei Comuni vicini per sterilizzarli*,**con

tutte le difficoltà e complicazioni che questo comporta».

La *mancata applicazione della legge regionale della Sicilia n.

15/2000*, che obbliga i Comuni ad avere cura dei randagi e incentivare

le sterilizzazioni per ridurre il fenomeno del randagismo, ha portato a

un considerevole *aumento di cuccioli in canile e in strada*, di fatto

*annullando ogni possibile passo avanti nel contenimento del problema

del randagismo*.

«Molti cuccioli nati nel territorio sono stati messi al sicuro presso le

nostre abitazioni e alcuni di loro hanno già trovato adozione attraverso

i nostri canali di volontariato», continua *La Commare*. «Ma *tanti

hanno perso la vita*, come abbiamo documentato, e molti *altri sono a

rischio* e contribuiranno ad accrescere il numero dei randagi. Inoltre,

*nessun gatto è mai stato sterilizzato dal Comune di Partanna*. C’è

tanto da cambiare, bisogna forse istruire gli organi di vigilanza alle

corrette prassi d’intervento e iniziare a denunciare chi tiene gli

animali in modo non idoneo. E occorre semplicemente applicare la legge e

capire che gli animali senza casa vanno rispettati e tutelati anche e

innanzitutto dalle istituzioni».

In un contesto in cui il canile comunale versa in condizioni precarie e

di sovraffollamento, ancora una volta i volontari dell’*Oipa* sono stati

costretti a sostituirsi alle istituzioni per l’amore degli animali, per

evitare e alleviare le loro sofferenze.

Foto del gruppo Oipa di Partanna con i kit donati

*Per ulteriori informazioni:*

Loredana Diglio

