(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Nota del vice presidente vicario dell’Anci, l’on Roberto Pella.

“Mi fa particolarmente piacere apprendere della nomina di Angelo Annese, sindaco di Monopoli, a vice presidente dell’Anci Puglia. È una bella notizia ed una scelta di qualità del presidente Domenico Vitto perché si tratta di un importante riconoscimento per l’impegno profuso in settori che interrogano prioritariamente gli amministratori locali: Annese, infatti, ha irrorato il suo percorso alla guida del Comune monopolitano con un lavoro costante per lo sviluppo urbanistico della città ed anche per accrescere l’appeal turistico di Monopoli con risultati tutti lusinghieri. Lavori pubblici, turismo, ecologia: alcuni dei temi al centro della sua agenda amministrativa e sono certo che, nella mia veste di vice presidente vicario dell’Anci, collaboreremo proficuamente a sostegno dell’attività degli enti locali”.

