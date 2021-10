(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 “Giovanni Paolo II da Cracovia a Roma, negli scatti di Adam Bujak”

Inaugurazione mostra fotografica

22 ottobre ore 18.00

Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum)

Largo Angelicum 1

ROMA – Ad un anno dal centesimo anniversario della nascita di Papa Giovanni

Paolo II e sulla scia del successo ottenuto a Cracovia nel 2020, arriva

nelle sale della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino la mostra

fotografica “Giovanni Paolo II da Cracovia a Roma, negli scatti di Adam

Bujak”.

Un’ampia selezione di 200 opere fotografiche riporterà nella Città Eterna

lo spirito del pontificato di Karol Wojtyla e consentirà di approfondire gli

anni del suo cammino pastorale in Polonia. Le fotografie di Adam Bujak ci

riportano in mezzo alla folla, ci fanno rivivere gli eventi storici della

Cracovia degli anni Sessanta, animata da grande fermento e dallo spirito di

unione civile nella cristianità. E non mancano gli scatti eseguiti nella

stanza privata dell’allora cardinale Wojtyła, nel Palazzo vescovile, insieme

alle istantanee degli incontri con la popolazione.

L’occhio attento alla spiritualità di Adam Bujak, fotografo personale di

Karol Wojtyla dal 1960 al 2005, che fece del proprio obiettivo uno strumento

per approfondire l’essenza della ritualità, permetterà al visitatore di

indagare il sacro tramite la fotografia.

La mostra sarà inaugurata venerdì 22 ottobre alle ore 18, nel giorno in cui

ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II; sono previsti gli

interventi di Barbara Krzeska, Vice Direttrice dell’Istituto Adam

Mickiewicz, Cezary Binkiewicz Op, Direttore dell’Istituto di Cultura San

Giovanni Paolo II, e Andrzej Szczerski, direttore del Museo Nazionale di

Cracovia. Sarà presente Adam Bujak, autore delle immagini dallo

straordinario valore artistico, presentate per la prima volta in Italia.

“Giovanni Paolo II da Cracovia a Roma, negli scatti di Adam Bujak” sarà in

esposizione a Roma dal 22 ottobre al 9 dicembre 2021; la mostra, promossa ed

organizzata dall’Istituto Adam Mickiewicz di Varsavia, realizzata in

collaborazione con la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino

(Angelicum), l’Istituto Polacco di Roma, l’Istituto di Cultura “Giovanni

Paolo II” di Roma, il Museo Nazionale di Cracovia gode del patrocinio del

Ministero Nazionale della Cultura e lo Sport della Repubblica di Polonia.

Adam Bujak, che ha messo al centro della sua opera, per oltre 40 anni, la

figura di Karol Wojtyla, è stato insignito dell’Ordine dell’Aquila Bianca,

il più alto riconoscimento statale per meriti civili della Repubblica

Polacca. Dal 1967 è membro dell’Associazione dei fotografi d’arte polacchi,

dal 1970 fa parte della Royal Photographic Society di Londra. E’ Premio

Totus 2003 per i “risultati nel campo della cultura cristiana”, nel 2005 è

stato insignito della Medaglia d’Argento al Merito della Cultura, nel 2014

della medaglia “Per Artem ad Deum (Attraverso l’arte a Dio)”, nel 2019 la

Medaglia d’Oro al Merito della Cultura.

Orari di apertura mostra

Dal lunedì al venerdì ore 7.30- 19.15

Sabato ore 8.00- 17.30

Ingresso gratuito con green pass

🔊 Listen to this