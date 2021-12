(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 ANGELI E DEMONI, FACCI (LEGA): “PAROLE PM SALVI CONFERMANO INADEGUATEZZA GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA”

BOLOGNA, 9 DIC – “Quanto affermato oggi dal sostituto procuratore, titolare dell’inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti in val d’Enza, Valentina Salvi in Commissione parlamentare d’inchiesta circa il Garante regionale dimostra l’assoluta inadeguatezza (quando non inutilità) di questa figura”. Lo dice il consigliere regionale della Lega, Michele Facci, che spiega: “Al netto della presunzione di buona fede della dottoressa Clede Maria Garavini, garante regionale per l’infanzia – che non vogliamo mettere in discussione – l’avere sottovalutato quanto successo a Bibbiano mette in seria discussione il ruolo di garanzia di questa figura istituzionale, che con tutta evidenza non è stata in grado di garantire nulla”.

“Già nella scorsa primavera avevo personalmente presentato un atto ispettivo per sottolineare – in una vicenda che aveva coinvolto una minore allontanata nel bolognese – il mancato intervento del Garante regionale, e quindi di fatto il suo approccio quantomeno superficiale in una vicenda che avrebbe invece meritato attenzione ed approfondimento. Le ultime dichiarazioni della dr.ssa Salvi non lasciano spazio ad altre interpretazioni: il Garante regionale per l’infanzia in realtà non tutela i diritti dei minori, e questo perchè è privo di qualsiasi potere di intervento. Delle due, quindi, l’una: o modifichiamo l’Istituto, o lo eliminiamo del tutto” conclude il leghista.

