Andrea Floris e Marina Adamo a “Unica Sport School”

Gli Assessori allo Sport, Andrea Floris e all’Istruzione, Marina Adamo, del Comune di Cagliari, hanno preso parte, ieri, venerdì 3 giugno 2022, alla manifestazione di chiusura e alla premiazione di “Unica Sport School”.

L’iniziativa, dedicata all’attività motoria come strumento per una crescita ottimale, è nata da un’idea del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università di Cagliari con la collaborazione del CUS. Il Comune di Cagliari ha voluto essere presente non solo con gli Assessori ma anche on il patrocinio dato dall’Amministrazione.

E sono stati entusiasti i bambini della Scuola Primaria Randaccio-Tuveri coinvolta che, tramite percorsi e giochi, hanno potuto toccare con mano l’importanza del movimento, seguito dal personale competente, per stimolare la crescita ottimale.

“Abbiamo aderito con piacere – ha commentato l’Assessore Andrea Floris – perché riteniamo sia molto importante incentivare lo sport soprattutto tra i più piccoli. Sono progetti fondamentali per la nostra Amministrazione perché si sviluppano competenze trasversali e motivazione. In questo modo si contribuisce allo sviluppo fisico e cognitivo. Lo sport, in più, aggrega e favorisce la socializzazione. Fare squadra, fin da questa età, diventa fondamentale perché se si resta uniti, si può vincere. E niente, dopo due anni di pandemia, è prezioso per questi bambini che hanno di nuovo la possibilità di stare tutti insieme”.

“Mi piace riportare l’antico detto “Mens sana in corpore sano” per esortare gli alunni – ha aggiunto l’Assessora Marina Adamo – della Scuola Primaria Randaccio-Tuveri a curare sempre, fin da piccoli, la propria salute fisica per riuscire a raggiungere alti livelli di conoscenza. C’è sicuramente la volontà di avviare iniziative e progetti analoghi per trasmettere l’importanza di una sana crescita sotto vari aspetti non solamente quello fisico, ma anche culturale, di legalità, socialità, formazione e pari opportunità”.

