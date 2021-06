(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Anci Lazio, Lucia De Zuani eletta nella Consulta delle Donne Amministratrici

Lucia De Zuani è stata eletta, ieri sera, membro della Consulta regionale delle Donne Amministratrici di Anci Lazio. Si tratta di un risultato importante che arriva grazie al grande lavoro da lei svolto in questi mesi all’interno del gruppo Azzurro Donna Lazio di Forza Italia. Cogliamo l’occasione per farle i complimenti per questo nuovo incarico.

Vogliamo fare i complimenti anche a tutto il movimento laziale di Azzurro Donna che ha eletto ben 10 rappresentanti dei 55 membri della ‘Consulta delle Donne Amministratrici’ di Anci. Significa che le iniziative che organizza per promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale, culturale ed economica del Paese, stanno portando i loro frutti. Per questo, un riconoscimento particolare va alla coordinatrice regionale Emanuela Mari senza la quale questo straordinario risultato non sarebbe stato possibile.

Siamo convinti che possiamo, e dobbiamo, fare ancora molto nel nostro territorio sul tema della promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni e nella politica, e delle pari opportunità in ogni ambito della vita del Paese.

Elisa Mauro, Consigliera comunale di Nettuno e coordinatrice della Provincia di Roma di Azzurro Donna

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio

[De Zuani.jpeg]

