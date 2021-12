(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 Cordiali saluti

Anche per l’open day 2021 sul sito del Comune i materiali delle scuole di Casale Monferrato

L’assessore Fracchia: «In un’unica pagina le eccellenze formative della città»

Torna anche per il 2021 l’open day virtuale della Città di Casale Monferrato, una pagina web dove raccogliere materiali e video degli istituti cittadini in vista delle iscrizioni al prossimo anno accademico.

«Dopo il successo dell’anno scorso – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – abbiamo deciso di dare nuovamente spazio alle scuole della città sul sito istituzionale del Comune: un’unica pagina dove trovare, in un solo click, le eccellenze formative di Casale Monferrato».

Nella pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/OpenDay2021, infatti, in questi giorni sono stati messi online i video e i materiali di presentazione che gli istituti di Casale Monferrato hanno deciso di condividere in questa vetrina virtuale. In questo modo, genitori e futuri alunni potranno trovare in modo semplice tutte le variegate proposte che la città offre.

Inoltre, i contenuti sono in continua evoluzione, con integrazioni che giorno dopo giorno rendono la pagina aggiornata e ricca di informazioni per chiunque voglia partecipare agli open day delle scuole o avere specifiche sui singoli indirizzi e corsi attivati dagli istituti.

Casale Monferrato, 14 dicembre 2021

Gabriele De Giovanni

