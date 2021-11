(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Ance, Pella (FI): “Proposte in un quadro di valutazione positiva del DDL PNRR”

“Le proposte ANCE, illustrate durante l’Audizione alla Camera e pervenute all’esame della Commissione previsto per i prossimi giorni, si inseriscono in un quadro complessivo che valuta positivamente i contenuti del DDL PNRR. All’interno del quadro di spesa d’interesse per il settore delle costruzioni, i territori saranno molto impegnati, con una cifra stimata pari a 55,7 miliardi, nella realizzazione di interventi corposi: a tal fine, é necessario continuare il processo di semplificazione e razionalizzazione dei processi consentendo altresì la massima partecipazione degli operatori di mercato alle gare. La tax credit per gli alberghi é senz’altro un’iniziativa che va nella direzione di riqualificare e rinnovare le strutture del settore, tuttavia il click day, come da esperienze passate, risulta un metodo di assegnazione non del tutto affidabile ed efficace. Infatti, sarebbe preferibile introdurre un meccanismo di valutazione preventiva dei progetti di investimento favorendo interventi che raggiungano gli obiettivi che la misura si propone. Sui Piani Urbani Integrati bisognerà puntare a una maggior unitarietà dei programmi sul tema della rigenerazione, un tema fondamentale che significa ripensare gli spazi, i quartieri e il funzionamento delle città e dei territori: per questo si dovrà puntare all’istituzione di un fondo nazionale per la rigenerazione urbana cui Comuni e Regioni possano far riferimento in maniera specifica. Infine, sarà necessario introdurre dei correttivi in grado di arginare il fortissimo rialzo dei prezzi dei principali materiali da costruzione, sia nell’immediato sia nel medio periodo per consentire alle imprese di programmare in un quadro di necessaria certezza. Come Relatore, insieme al Collega Dal Moro, mi impegnerò per portare a compimento tali richieste e per apportare contributi migliorativi all’impianto del testo”. Lo dichiara in una nota Roberto Pella, Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia.

