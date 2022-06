(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Ance, Bernini (Fi): congratulazioni a Federica Brancaccio presidente nazionale

“Congratulazioni a Federica Brancaccio, eletta alla presidenza dell’Ance nazionale in un momento cruciale per il settore dei costruttori, che svolge un ruolo insostituibile per trainare la ripresa economica. La sua consolidata esperienza sarà un valore aggiunto e una garanzia di sostegno alle imprese, oltre che un punto di riferimento anche per la politica in vista delle difficili sfide che ci aspettano, a partire dal Pnrr e dal rilancio degli investimenti infrastrutturali. Un grande ringraziamento al presidente uscente Gabriele Buia per la competenza, passione e lungimiranza con cui ha guidato l’Associazione in questi anni difficilissimi”.

Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

