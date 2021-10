(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Bollettino delle Acque della Campania

n.37 del 19 ottobre 2021

“Livelli dei Corsi d’acqua e Volumi degli Invasi”

I valori idrometrici di Garigliano, Volturno e Sarno sono in calo, stabile il Sele

I fiumi del Nord della Regione presentano ieri tutti i valori sotto la media dell’ultimo quadriennio

In Campania, nella giornata del 18 ottobre 2021, si registrano – rispetto all’11 ottobre scorso – 22 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 5 incrementi e 2 invarianze, con i valori delle foci condizionati da marea decrescente. Sempre su base settimanale, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno e Sarno risultano in diminuzione, stabile il Sele. I dati idrometrici – nel confronto con le medie dell’ultimo quadriennio – vedono livelli superiori alla media del periodo per il Sele, mentre Garigliano e Volturno su tutti e 7 gli idrometri considerati e posti lungo i due corsi d’acqua sono al di sotto delle medie del periodo e per la seconda volta lungo tre settimane consecutive. I volumi del lago di Conza della Campania e degli invasi del Cilento sono in ulteriore calo.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici inferiori a quelli di una settimana fa a Sessa Aurunca (-56 centimetri), che a Cassino (-6 cm.). Questo fiume presenta valori idrometrici più bassi della media degli scorsi 4 anni sia a Cassino, (-1,5 cm.) che a Sessa Aurunca (-37 cm.).

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in calo, per l’indebolirsi dei volumi provenienti dal Calore e dall’ Alta valle. Il Volturno presenta dati idrometrici rispetto alla media dell’ultimo quadriennio decisamente più bassi: Amorosi (- 3 cm.), Capua (-14 cm.) e foce di Castel Volturno (-10 cm.) Il dato di Capua è significativo perché si sono concluse le operazioni di svaso del bacino sotteso alla traversa di Ponte Annibale.

Infine, il fiume Sele è complessivamente stabile rispetto ad una settimana fa, con in evidenza i + 2 centimetri di Albanella. Il Sele presenta due delle tre le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente: Contursi (+16 cm.), Albanella (+60 cm.).

Per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca su fiume Alento appare in calo sulla settimana precedente a circa 6,3 milioni di metri cubi e contiene il 25% della sua capacità, ma con un volume superiore del 7,18% rispetto ad un anno fa. L’Eipli ha aggiornato i volumi dell’invaso di Conza della Campania al 15 ottobre 2021 e sull’11 ottobre risulta in calo di quasi 638mila metri cubi e con poco più 13,4 milioni di metri cubi presentava una scorta idrica superiore di oltre 343mila metri cubi rispetto ad un anno fa.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 18 Ottobre 2021. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Alento Omignano +46 (+12)

Alento Casalvelino +65 (-24)

Bacino del fiume Sele

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla

Settimana Precedente

Sele Salvitelle -15 (-2)

Sele Contursi (confluenza Tanagro) +161 (0)

Sele Serre Persano (a monte della diga) +11 (-1)

Sele Albanella (a valle della diga di Serre) +83 (+2)

Sele Capaccio (foce) +85 (+37)

Calore Lucano Albanella -103 (-4)

Tanagro Sala Consilina +85 (-5)

Tanagro Sicignano degli Alburni +60 (-8)

Bacino del fiume Sarno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Sarno Nocera Superiore -19 (+1)

Sarno Nocera Inferiore +29 (-1)

Sarno San Marzano sul Sarno +66 (-6)

Sarno Castellammare di Stabia +38 (-19)

Bacino del Liri – Garigliano Volturno

Fiumi Idrometri Livelli e tendenza sulla Settimana Precedente

Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +9 (-2)

Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +61 (-2)

Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +10 (-4)

Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) -126 (-208)

Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -182 (-22)

Volturno Capua (Centro cittadino) -71 (-34)

Volturno Castel Volturno (Foce) +177 (-28)

Ufita Melito Irpino -37 (-9)

Sabato Atripalda -3 (0)

Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +46 (-10)

Calore Irpino Solopaca -123 (-9)

Regi Lagni Villa di Briano +28 (+2)

Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +47 (-6)

Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +47 (-56)

Peccia Rocca d’Evandro +24 (-2)

Invasi: consistenza metri cubi d’acqua presente alle ore 12:00 del 18 Ottobre 2021, salvo avviso nelle Note

Ente Invaso Fiume Volume Invasato

(in milioni di metri cubi) Note

Consorzio Volturno Capua Volturno 0,0 Paratoie aperte.

Consorzio Sannio Alifano Ailano Volturno 0,0 Paratoie aperte dal 30 settembre 2021.

Consorzi Destra Sele e Paestum Serre Persano Sele 1,0 Paratoie sempre chiuse, valore costante.

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di deflusso.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

La Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) – è attualmente con paratoie aperte e con il bacino vuoto per favorire il ripascimento del fondo alveo a valle.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è dal 30 settembre 2021 con paratoie aperte, essendosi conclusa la stagione irrigua 2021. Le paratoie si richiuderanno per ricolmare il bacino il 1° maggio 2022.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.

