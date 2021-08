(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Anas: Pd, nomina De Carolis offende italiani, Governo blocchi nomina

“Se fosse confermato quanto anticipato dagli organi di stampa sul nome del nuovo amministratore delegato di Anas, si tratterebbe di un fatto gravissimo ed inaccettabile”: è quanto dichiarano i deputati Pd Davide Gariglio e Franco Vazio sulle indiscrezioni relative alla prossima nomina da parte del CdA di Ferrovie dello Stato di Ugo De Carolis come AD di Anas.

“De Carolis è stato AD di Aeroporti di Roma e amministratore di Edizioni, la holding della famiglia Benetton. È un manager dello stesso gruppo industriale che, attraverso ASPI, ha gestito disastrosamente il sistema autostradale, mettendo in ginocchio il Paese e la Liguria in particolare; un gruppo a cui la Magistratura imputa di aver preferito una politica imprenditoriale volta alla massimizzazione dei profitti a scapito della sicurezza delle strade. Nominare De Carolis alla guida di Anas rappresenta uno schiaffo agli italiani ed una scelta non solo incomprensibile ma addirittura provocatoria. Il Governo blocchi questa nomina e venga in Aula a riferire gli sviluppi della vicenda”: concludono.

