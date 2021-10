(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 L’ultimo fine settimana di ottobre ad Anagni sarà all’insegna della cultura, del turismo, dei sapori e della bellezza. A fronte di dati sui flussi turistici in città entusiasmanti in questa “ottobrata anagnina”, l’Amministrazione Comunale del Sindaco Daniele Natalia vuole confermare questo trend positivo.

Si comincia venerdì 29 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala della Ragione con la presentazione della guida “I luoghi del Cesanese 2021” a cura dell’Associazione Extrawine con degustazione di vini del territorio. Per partecipare alla degustazione il costo è di 10 euro.

Sabato 30 ottobre alle ore 17.00 presso la Biblioteca comunale “A . Labriola” la giovane scrittrice ed editrice anagnina Cassandra Graziosi presenterà il secondo libro della serie “All’Ombra di Alagna” intitolato “Il Circo Maledetto”.

Alle ore 16.00 di domenica in Sala della Ragione si svolgerà il convegno medico sulla prevenzione del cancro al seno, evento di chiusura di un “ottobre rosa” fortemente voluto e sostenuto dall’Amministrazione Comunale anagnina che ha voluto dare a questa manifestazione un profondo significato di informazione e prevenzione.

Il Sindaco Daniele Natalia e gli Assessori Vittorio D’Ercole, Carlo Marino e Floriana Retarvi dichiarano: «Questo sarà un fine settimana ricco di eventi per la nostra città e conferma la bontà delle scelte in materia di politiche turistiche e culturali. Il filo conduttore stavolta è quello di conoscere il territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi.

La presentazione della guida “I luoghi del Cesanese 2021” è parte integrante delle iniziative che l’Amministrazione sostiene in favore della valorizzazione del Cesanese, una delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Il libro “Il Circo Maledetto” racconta invece luoghi e misteri della nostra città da una prospettiva molto particolare, quella del fantasy, in grado di attrarre i giovani con una storia coinvolgente. La Giornata Nazionale del Trekking Urbano è invece un modo per mostrare a tutti il “chilometro più bello d’Italia”, il nostro centro storico sospeso nel tempo. Percorrendo la via principale ed i vicoli si possono attraversare secoli di storia ed Anagni è la nostra “macchina del tempo”. Con la “giornata ecologica” vogliamo invece rafforzare quel legame tra “turismo lento” e qualità dell’aria che sta diventando un vero marchio di fabbrica di molti territori compreso il nostro e sul quale abbiamo puntato tanto.

Infine, vogliamo sottolineare quanto sia importante l’ottobre rosa per Anagni ed il valore che abbiamo dato e che continueremo a dare alla prevenzione ed all’informazione sul cancro al seno e non solo, coinvolgendo varie realtà, professionisti, operatori culturali e sanitari per fare un “quadro sociale” di questa malattia e incentivare il più possibile la nostra gente alla prevenzione».

