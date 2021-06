(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 Acea Ato5 S.p.A. comunica che a causa di mancato arrivo di ATO2 presso il Serbatoio Duomo potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o basse pressioni il giorno martedì 22 giugno 2021 dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

– Centro Storico

– Via Circonvallazione

– Via Vittorio Emanuele

– Via Garibaldi

– Via del Popolo

– Via della Valle

– Via della Peschiera

– Via dello Spizzone

– Via Giovanni Giminiani

– Via Pio Salvati

– Vicolo Cellacchio

– Via Santa Chiara

– Vicolo del Macello

– Vicolo dei Montani

– Via Bagno

– Zone limitrofe

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

