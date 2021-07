(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 Abbiamo appreso dai social che il parco pubblico della Scuola “De Magistris” è stato aperto ma attualmente non è fruibile essendo chiuso al pubblico per lavori.

Il parco in questione è chiuso e lunedì 12 luglio inizieranno i lavori di rifacimento completo.

Pertanto l’ingresso al parco era, è e sarà interdetto fino al termine dei suddetti lavori di rifacimento e sistemazione.

Se il cancello è stato impropriamente aperto da qualcuno per un atto vandalico, ciò non significa che quel parco fosse “pronto” per ospitare persone.

Pertanto a chi si lamenta delle condizioni nelle quali versa il parco pubblico, a chi accusa l’Amministrazione anche per un cancello che avrebbe dovuto star chiuso, diciamo di informarsi, di conoscere la situazione prima di sparare a zero.

È troppo facile oggi attaccare l’Amministrazione Comunale per qualunque cosa, l’occasione è troppo ghiotta, ma a volte si rischiano delle figuracce come in questo caso.

Da domani partiranno i lavori ed Anagni riavrà il suo parco, questa è l’unica verità. Il resto sono chiacchiere, tra le tante che si fanno in questi giorni.

Riccardo Ambrosetti, Consigliere Comunale subdelegato a Verde Pubblico e Manutenzione

