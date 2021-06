(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 Leggendo la rassegna stampa mattutina ho notato un articolo, su una testata locale, dove un episodio di cronaca sgradevole, veniva collegato, mi sento di dire in modo improprio, a come l’Amministrazione Comunale stia “gestendo” questo inizio estate.

Ad uscirne male è Anagni, la quale, per come viene descritta, starebbe “assumendo una connotazione sinistra” mentre i nostri giovani avrebbero come obiettivo esclusivo la “ricerca smodata di alcool”. Una città sporca, senza controlli, dominata da commercianti disonesti, facile terra di conquista per delinquentucci e questo perché l’Amministrazione Comunale, che mi onoro di rappresentare, “sembra voler privilegiare i professionisti dell’aperitivo smodato”.

Scrivo questa lettera aperta perché non posso accettare la denigrazione gratuita della nostra città e dei nostri giovani. Anagni è tornata ad essere attrattiva anche per le giovani generazioni, posso dire con coscienza che siamo stati capaci di ripartire, di ricostruire il nostro tessuto sociale, di dare risposte anche alle ragazze ed ai ragazzi che hanno sofferto il periodo critico della pandemia forse più di noi adulti.

Nella visione di sviluppo che abbiamo per la città il centro storico svolge la sua naturale funzione di polo turistico-culturale ma anche ricreativo, aperto ai giovani, non più emblema della “città dormitorio” degli scorsi anni. Se il centro storico si ripopola, se Viale Regina Margherita, la nostra tradizionale “via dello struscio”, torna ad essere centrale nella vita sociale dei giovani non solo anagnini ma anche dei paesi vicini, noi da amministratori ma anche da cittadini non possiamo che essere felici di tutto questo.

Più volte abbiamo fatto appello alla buona volontà ed all’educazione dei cittadini per rispettare luoghi e spazi pubblici, il diritto altrui di passare una serata tranquilla, così come le Forze dell’Ordine – cui spetta l’esclusiva gestione dell’ordine pubblico – sono intervenute per il contrasto e la repressione di episodi spiacevoli come quello cui nell’articolo si fa riferimento. Dopotutto né la politica né le autorità di polizia possono sostituirsi alla famiglia nella funzione educativa dei ragazzi.

Ma da un episodio isolato non si può condannare un’intera generazione. Anagni è cultura, è bellezza, è libertà e non certo violenza e vandalismo o maleducazione.

A chi è abituato ad autodenigrarsi forse sfugge la bellezza del ritorno alla normalità, ma a noi, che aspettavamo di tornare a passeggiare in una città viva e pulsante, a noi la presenza dei giovani fa piacere.

Anagni è aperta ai giovani responsabili, Anagni è una città che vuole passare un’estate normale nel rispetto delle norme e del prossimo, ma crediamo di interpretare il parere della pubblica opinione dicendo che Anagni è migliore di come è stata rappresentata.

Il Sindaco di Anagni

Daniele Natalia

