(AGENPARL) – dom 22 agosto 2021 TRA INFERNO E PARADISO XX/21. Anagni si ricorda in Dante, è una manifestazione artistico-letteraria nata dalla sinergia d’intenti e d’azione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Anagni, rappresentato dal Dott. Carlo Marino, il Dott. Michele Citro, curatore e presidente dell’Associazione Culturale Edizioni Paguro e l’art director Massimiliano Di Rubba, responsabile della comunicazione.

L’evento, in programma da sabato 21 Agosto a mercoledì 1 Settembre 2021, si configura, principalmente, come una mostra d’arte contemporanea itinerante — Sala della Ragione, Casa Barnekow, Palazzo Bonifacio VIII ed Associazione Culturale Anagni Viva — volta a guidare il visitatore attraverso le bellezze storico-artistiche della città, valorizzate, ancor di più da opere d’arte, pittoriche e plastiche, realizzate da oltre 50 artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, atte ad omaggiare il Divin Poeta, di cui nel 2021 si celebra il settecentenario dalla scomparsa, e che ricorda la Città dei Papi nel XX Canto del Purgatorio:

«Perché men paia il mal futuro e ‘l fatto,

veggio in Alagna intrar lo fiordaliso,

e nel vicario suo Cristo esser catto.

Veggiolo un’altra volta esser deriso;

veggio rinovellar l’aceto e ‘l fiele,

e tra vivi ladroni esser anciso.»

(Purgatorio, Canto XX, vv. 85-90)

🔊 Listen to this