(AGENPARL) – sab 19 febbraio 2022 Domenica 20 febbraio alle 16:30, alla presenza del Sindaco Daniele Natalia, verrà inaugurato il parco “Lionello Pesoli” accanto alla Scuola “De Magistris”.

Il Sindaco Natalia ha scritto così sulla sua pagina Facebook: “Grazie ai lavori effettuati, il parco è stato completamente rinnovato, modernizzato, messo in sicurezza e trasformato realmente nel luogo accogliente per i bambini ed i loro accompagnatori che alla città mancava.

Durante l’esecuzione dei lavori, ho pensato quanto fosse importante e bello restituire alla città e soprattutto ai nostri bambini uno spazio verde dove giocare e passare il proprio tempo libero.

Quanto il parco “Lionello Pesoli” sia cambiato – in meglio – potremo vederlo, insieme, domenica inaugurandolo, è per questo che vi invito a “tagliare il nastro” insieme a noi”.

