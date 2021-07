(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Per chiarezza d’informazione il Presidente del Consiglio Salvati spiega: «Ci sono articoli di giornale che vorrebbero influenzare il dibattito pubblico dando informazioni sbagliate, ma voglio specificare ai cittadini che non vi può essere un ulteriore Consiglio Comunale sul biodigestore, per di più con poteri deliberativi in quanto la materia ambientale non è di competenza dell’Ente e pertanto né i Consiglieri, né il Sindaco possono prendere decisioni in materia. Quello si che sarebbe contrario alle leggi».

