L’Amministrazione Comunale di Anagni in collaborazione con il Distretto socio-assistenziale A ha attivato il servizio ludoteca con l’apertura del centro per minori e famiglie “Officina delle piccole e grandi imprese” presso la scuola “A. De Magistris” di Viale Regina Margherita.

Il servizio, gestito dalla Cooperativa “Altri Colori”, è attivo per i bambini di età compresa tra i 3-5 anni e 6-12 anni fino al 31 luglio 2021 tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Il Consigliere Comunale subdelegato ai Servizi Sociali Danilo Tuffi dichiara: «Anche quest’anno il Comune di Anagni ha attivato il servizio ludoteca ampliando però, rispetto all’estate 2020, il servizio anche ai bambini di 12 anni. La riattivazione della ludoteca, il cui servizio è gratuito, permette alle famiglie di lavorare in serenità e di garantire ai bambini bei momenti di svago, gioco ed apprendimento con professionisti del settore. Tra le attività che si svolgeranno ci saranno anche i laboratori creativi che sono sempre stati il fiore all’occhiello della proposta ludico-educativa della ludoteca e del fatto che si possa imparare giocando ne sono sempre più convinto».

Anche il Sindaco Daniele Natalia sulla stessa linea d’onda dichiara: «Oltre alla grande importanza che riveste dal punto di vista formativo ed esperienziale per i bambini, la ludoteca è anche un servizio per le politiche sociali attive, quelle che contraddistinguono una buona Amministrazione. Quando si parla di politiche sociali il discorso è molto ampio e non riguarda solamente le “categorie disagiate” ma anche le famiglie dove entrambi i genitori lavorano, significa dare il sostegno più ampio possibile a tutte le categorie sociali e quindi a tutti i cittadini».

