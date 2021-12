(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Questa la dichiarazione del Sindaco Daniele Natalia: “In base agli ultimi dati ufficiali della ASL, ad Anagni attualmente ci sono 53 concittadini positivi al Covid-19, tutti in isolamento domiciliare.

Rispetto a quella che sembrava una risalita dei contagi c’è stata, fortunatamente ma anche grazie al comportamento responsabile, un crollo dei positivi.

Rispetto ad altre città della Provincia di Frosinone Anagni si conferma come una delle realtà meno colpite dalla pandemia.

Per goderci pienamente le festività natalizie però occorre sempre la massima prudenza, non mi stancherò di ripeterlo, perché è dal comportamento dei singoli che si garantisce la salute di tutta la comunità”.

