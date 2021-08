(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 20 agosto 2021

Amministratori di condominio per la gestione degli edifici ERP: al via le manifestazioni di interesse

Pubblicato nella sezione “Documenti e Dati/Bandi/Altri Bandi e Avvisi” del portale del Comune di Cagliari, l’Avviso pubblico finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per la formazione di un Elenco di amministratori di condominio disponibili a gestire edifici di edilizia residenziale pubblica nei quali siano presenti, oltre ad alloggi di proprietà comunale, altri alloggi ceduti in proprietà ai privati.



