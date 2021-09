(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Amministrative. Santanchè (FdI): sinistra ha paura e cerca di dividere centrodestra

“La campagna elettorale di Fratelli d’Italia a sostegno di Bernardo sindaco continua e va avanti. Anche oggi ci siamo trovati a Milano, in tanti, per sostenere il nostro candidato sindaco nel segno del cambiamento e del rilancio dopo lo sfascio di Sala. Piuttosto la sinistra continua a creare tensioni e trovare occasioni per cercare di dividere il centrodestra. Che forse abbiano paura di perdere?”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, coordinatore regionale di FdI in Lombardia.

