dom 25 luglio 2021 Amministrative: S.Savino (FI), da candidato Pd Trieste speculazioni su morti per droga

“Un pessimo inizio, quello del candidato sindaco della sinistra a Trieste. Triste speculare su tre giovani vite spezzate dalla droga, indegno farne argomento di campagna elettorale arrivando a chiedere il lutto cittadino per creare un elemento divisivo. Vale la pena ricordare che in occasione dell’uccisione di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego il neo candidato sindaco della sinistra condivise la proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco Di Piazza ritenendo doveroso ‘unirsi nel ricordo e nella gratitudine verso chi ha perso la propria vita per garantire la sicurezza di tutti noi’. Non c’è una graduatoria di importanza dei morti, specie se giovani, e mi stringo alle famiglie delle tre vittime della droga di queste ultime ore: ma quel che serve per evitare che simili tragedie si ripetano non è un lutto cittadino, ma una battaglia culturale contro la droga, controlli ferrei sul traffico di stupefacenti, servizi di gestione delle dipendenze efficaci. Tutto il resto è misera strumentalizzazione”.

Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino.

