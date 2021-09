(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 AMMINISTRATIVE ROMA: “L’ITALIA DEL RISCATTO” SABATO MELONI E MICHETTI IN PIAZZA DEL POPOLO

Sabato 18 settembre 2021, alle ore 16.30, in Piazza del Popolo a Roma, si svolgerà la manifestazione “L’Italia del riscatto”, organizzata da Fratelli d’Italia in occasione delle elezioni amministrative a Roma. Interverranno il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti.

