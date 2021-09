(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 Abbiamo una grande opportunità, quella di ridare dignità al quartiere EUR – È quanto afferma Andrea Gargano, candidato al Municipio 9 nella Lista Sinistra Civica Ecologista – sembra un paradosso ma nel 2008, con l’approvazione del PRG di Roma, l’EUR è stato classificato centro storico per il valore storico – architettonico. Dobbiamo assistere invece, oggi, allo scempio e al degrado più assoluto. Troppi anni ormai sono passati dalla presentazione di progetti importanti come la riqualificazione delle Torri di Ligini o ex Torri delle Finanze, che da prima dovevano essere demolite per far spazio al Progetto di Renzo Piano e successivamente sono state interessate da vari progetti di riqualificazione, oggi solo un rudere in attesa di altre destinazioni. Così come l’acquario dell’EUR dieci anni di ritardi burocratici e ancor oggi non se ne vede la fine, passando per l’ex velodromo, da prima trasformato in città dell’acqua e del benessere per approdare successivamente in un progetto di speculazione edilizia oggi cantiere abbandonato nel bel mezzo dei palazzi. Perché tutto questo? Con Titti Di Salvo Presidente chiederemo un tavolo a tutti i soggetti interessati affinché l’EUR diventi veramente polo di attrazione creando indotto occupazionale, culturale e turistico, oltre che ridare dignità ai cittadini che lo abitano. Così in una nota Andrea Gargano.

