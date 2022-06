(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 AMMINISTRATIVE, RAUTI (FDI): DAL PD DICHIRAZIONI OLTRE IL LIMITE DELLA DECENZA

“Secondo il deputato del Pd Lia Quartapelle FdI avrebbe ‘preso soldi’ dalla Russia di Putin. Accusa grave quanto infondata! Sempre la Quartapelle, in riferimento a recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni sui temi etici, l’attacca per l’espressione usata di “famiglia naturale”, dimenticando o ignorando che si tratta di principio costituzionale (Art.29) e addirittura definisce le posizioni di Giorgia Meloni come ‘rantoli’. Mi chiedo se il moderato segretario del Pd Enrico Letta non sia imbarazzato da queste dichiarazioni che non solo hanno carattere diffamatorio ma hanno anche un contenuto violento. Il confronto politico può essere aspro ma non deve mai travalicare i limiti della decenza; è evidente che la crescita di FdI ha fatto saltare un pò i nervi a qualcuno in casa Pd ma questo non può in alcun modo giustificare certe prese di posizione”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, vicecapogruppo vicario a Palazzo Madama.

