(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Amministrative: Pella (FI), “Uniti in tutti i Comuni e in Calabria: centrodestra simbolo di sintesi vincente”

“Nell’ultimo giorno di campagna elettorale per gli appuntamenti elettorali amministrativi che riguarderanno 1.348 comuni e la Regione Calabria, il centrodestra, fondato e da sempre guidato, in Italia e in Europa, dal Presidente Silvio Berlusconi, si presenta unito rappresentando il simbolo di una capacità di sintesi vincente. La nostra coalizione é stata in grado di individuare in ogni realtà candidati unitari competenti, appassionati e pronti per governare le nostre città con programmi credibili e seri: da Trieste a Cosenza l’elettorato moderato di Forza Italia contribuirà in maniera decisiva a eleggere le nuove Amministrazioni incidendo, come a livello nazionale, nella ripresa economica e sociale del nostro Paese. La Regione Calabria avrà un nuovo Presidente, il nostro capogruppo alla Camera On. Roberto Occhiuto, che avrà una guida salda, capace e innovativa, in grado di traghettare una regione bellissima fuori da commissariamenti sanitari e da logiche improduttive”. Lo scrive in una nota l’on. Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this