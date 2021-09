(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

AMMINISTRATIVE: LATTANZIO (PD), ATTENZIONE A INFILTRAZIONI MAFIOSE IN LISTE PICCOLI COMUNI

“Esprimo preoccupazione per eventuali infiltrazioni mafiose nelle liste per le elezioni amministrative nei piccoli comuni. A preoccuparmi non sono tanto i grandi Comuni, i Capoluoghi di Provincia, sui quali la Commissione Antimafia sta vigilando. Credo si dovrebbe prestare grande attenzione anche ai ‘piccoli’, a quei comuni lontani dal centro, a quelle periferie dei grossi agglomerati urbani dove molto spesso il controllo è più complesso e le infiltrazioni sono più infide. Del resto la storia degli scioglimenti dei Comuni per mafia parla chiaro e individua in questi centri, piccoli ma ricchi e strategicamente fondamentali, dei nervi scoperti dello Stato che possono diventare oggetto di attacco mafioso”.

Così il deputato del Partito democratico, Paolo Lattanzio, componente della Commissione Antimafia e presidente del Comitato per le infiltrazioni mafiose in epoca covid.

Roma, 20 settembre 2021

