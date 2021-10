(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 AMMINISTRATIVE, FORZA ITALIA PUGLIA: “AL BALLOTTAGGIO NON PASSA IL CAMBIAMENTO. ORA RIFLESSIONE NEL CENTRODESTRA”

“Sui 13 comuni pugliesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti governati dal centrosinistra e dai 5 stelle, eravamo riusciti a strappare 3 ballottaggi da soli o in coalizione. In quei comuni è prevalso lo spirito di conservazione e ora serve comunque una seria riflessione all’interno del centrodestra: un confronto che avvieremo con gli alleati a stretto giro.

Ciononostante, tirando le somme dell’intera tornata elettorale, non possiamo sottacere che si trattasse di una battaglia molto complessa, con quasi la totalità dei Comuni governata dal centrosinistra o dal M5S. Ragion per cui i 18 sindaci su 54 con i quali abbiamo vinto non sono un risultato irrilevante. Per quanto ci riguarda, Forza Italia ha eletto 51 consiglieri comunali con percentuali di tutto rispetto di Forza Italia: a Ruvo di Puglia il 9,49%, a Ginosa il 13,61% e a Massafra il 12,39%. Adesso non fermiamo il confronto, all’interno e con gli alleati, con l’orgoglio di aver creduto e sostenuto lealmente i nostri candidati, con il senso di responsabilità che ci contraddistingue. A Patrizia Ratti, Domenico Santoro e Luciano Lorusso, a tutti i nostri candidati sindaci e candidati consiglieri, va il nostro apprezzamento per la passione che hanno dimostrato per la loro città”. Lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen Dario Damiani.

