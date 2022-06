(AGENPARL) – mar 14 giugno 2022 Amministrative. Ciriani (FdI): coerenza e chiarezza Meloni è stata ripagata da italiani

“La coerenza e la chiarezza di Giorgia Meloni è stata ripagata dalle urne anche in questa tornata amministrativa. Il messaggio che noi ricaviamo dalle elezioni di domenica è che il centrodestra vince se unito, ma soprattutto se unito come alternativa alla sinistra. Gli italiani vogliono un centrodestra alternativo alla sinistra, perchè questo governo con dentro tutti non funziona. Non può funzionare perchè composto da partiti con principi e valori totalmente diversi e purtroppo ne paghiamo il prezzo. Credo che quanto prima si debba tornare alle urne, perchè questo Parlamento non rispecchia più il Paese, basti pensare che oltre 1/3 dei parlamentari oggi sono espressione del M5S che ieri non ha raggiunto il 2 per cento nelle città in cui si è votato”.

A dirlo il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, nel corso della trasmissione Radio Anch’io.

