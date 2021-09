(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Buonasera,

AMMINISTRATIVE. ANELLI (LEGA): “PER ROMA IMPEGNO SOLO RIMANDATO”

ROMA, 13 SET – “Tempo fa avevo raccolto l’invito da parte della Lega di mettermi a disposizione per il comune di Roma e contribuire a far uscire la città dal declino in cui da troppo tempo ormai versa; invito che, appunto, avevo trasformato immediatamente in una candidatura per il Campidoglio.

Purtroppo il destino in questi giorni non ha voluto che la mia disponibilità possa essere assoluta, così come dovrebbe essere in una tornata elettorale importante come quella che si sta affrontando in questi giorni; per questo, con fatica e amarezza mi trovo costretta a ritirarmi per imprevisti impegni lavorativi incompatibili con il periodo di campagna elettorale.

Allo stesso tempo, raccolgo l’entusiasmo e la voglia di lavorare con persone che vogliono solo il bene per questa città e, anche se non più in prima persona, farò quel che sarà possibile per contribuire alla vittoria della Lega e del centrodestra alle prossime elezioni amministrative.

